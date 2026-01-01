Чого очікувати від 2026 року: екстрасенс, який передбачив Covid, озвучив прогнози

Гіпнотерапевт Ніколас Ауджула / © instagram.com/nicolasaujula

Відомий гіпнотерапевт Ніколас Ауджула, який став популярним завдяки пророцтвам про пандемію коронавірусу, оприлюднив своє бачення 2026 року. Його видіння місять як політичні потрясіння, так і масштабні природні катастрофи.

Про це пише Lad Bible.

Гіпнотерапевт стверджує, що свої надприродні здібності усвідомив у 17-річному віці, коли перед ним почали з’являтися видіння минулих втілень — за його словами, надзвичайно незвичних.

«У підлітковому віці я увійшов у глибокий трансовий стан і почав бачити яскраві спалахи — образи себе як єгипетської цариці, черниці в Гімалаях, кравчині в Китаї, шамана в Африці, навіть лева. У той момент я відчув, що прожив багато життів і здобув безліч досвіду. Цей досвід привів до глибокого усвідомлення: смерть — не кінець, боятися нічого, а наші душі вічні, вони повертаються в різних формах, щоб продовжувати навчатися й проживати життя. Це було сюрреалістично, спокійно й повністю змінило моє життя», — розповідав Ауджула про свій досвід.

Після заяв про те, що він «передбачив» пандемію Covid, Ауджула запевняє: 2026 рік принесе чимало несподіваних подій. Серед його прогнозів — рекордно спекотне літо у Великій Британії, успіхи партії Reform UK та навіть тріумф Уельсу в турнірі Шести націй, який багато хто вважає найменш імовірним із цих сценаріїв.

Сам екстрасенс переконаний, що найуспішнішими для нього стали роки, коли він нібито спрогнозував перемогу Дональда Трампа на виборах, стрімкий розвиток штучного інтелекту та особисті проблеми співачки Кеті Перрі — попри те, що згодом вона знайшла нові стосунки з екс-прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

За словами Ауджули, відчуття, ніби «земля рухається під ногами», а також образ мапи світу з акцентом на Грецію, Туреччину, Тихоокеанський регіон і Азію наштовхнули його на думку про можливу потужну вулканічну та сейсмічну активність у цих частинах світу.

Крім того, гіпнотерапевт прогнозує, що Голлівуд «накриє хвиля судових позовів про наклеп» — після видіння, у якому слово «наклеп» з’явилося поряд зі знаменитим написом Hollywood. Також він вважає, що фільми, створені за допомогою штучного інтелекту, поступово стануть звичним явищем, чого, втім, багато хто й так очікував.

Жодне екстрасенсорне пророцтво, на думку Ауджули, не минається без теми іншопланетян, і він переконаний: 2026 року вони таки дадуть про себе знати, навіть якщо відома болгарська провидиця Ванга помилилася, передбачаючи контакт ще 2025-го.

Також гіпнотерапевт попереджає про появу «загадкової хвороби» із симптомами, схожими на аневризму. Серед інших видінь — падіння Трампа з літака, що може символізувати його політичний занепад, та образ британського політика-євроскептика Найджела Фаража в оточенні захоплених прихильників. Окремо екстрасенс говорить і про ймовірний новий публічний скандал довкола принца Гаррі та його дружини, акторки Меган Маркл — прогноз, який, як зауважують скептики, можна було зробити і без надприродних здібностей.

До слова, медіум Джилл М. Джексон попередила про економічні потрясіння, зростання безробіття та загострення світових конфліктів 2026 року, які вона порівняла з американськими гірками. За прогнозом, світ очікують масштабні повені у Тихоокеанському регіоні та Японії, проте напруженість навколо Венесуели має вщухнути до середини року. Попри тривожні бачення, ясновидиця закликає не піддаватися страху, а сприймати ці зміни як шанс для духовного пробудження та переосмислення життєвого шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.