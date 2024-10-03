Чому Путін хоче окупувати Україну: екстрасенс назвав містичну мету диктатора

Екстрасенс пояснив мету Путіна.
Екстрасенс Адрій Дуйко пояснив містичну мету, чому російський диктатор Путін вирішив окупувати Україну.
Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Андрій Дуйко зазначив, що територія України - це "намолені землі, де багато церков і монастирів". Він додав, що тут є святі землі.
Екстрасенс зазначив, що ні у Криму, ні у Донецьку чи Луганську не стало краще жити після того, як їх окупувала Росія.
"Україна - це святе міце, хто з Україною, той щасливий. А тому Пу і хотів захопити Україну, думаючи, що так Росія не розпадеться. Але нам краще без цієї помираючої істоти", - вважає Андрій Дуйко.
Він додав, що "Україна завжди існуватиме, як держава".
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