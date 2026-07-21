Чотири знаки китайського гороскопу залишать труднощі позаду вже 21 липня

Китайський гороскоп / © AP

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У вівторок, 21 липня, для представників чотирьох знаків китайського зодіаку може завершитися непростий життєвий етап. За прогнозом астрологів, День Видалення під знаком Вогняної Мавпи символізує позбавлення від перешкод і відкриває можливості для позитивних змін.

Про це повідомило видання Yourtango.

У китайській астрології День Видалення пов’язують із завершенням того, що заважає рухатися вперед. Поєднання енергії Вогняної Мавпи, місяця Дерев’яної Вівці та року Вогняного Коня, як вважається, сприятиме очищенню від старих проблем і допоможе чотирьом знакам знайти вихід із ситуацій, які тривалий час викликали труднощі.

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Дракон. Представникам цього знака радять звернути більше уваги на власне здоров’я. Якщо останнім часом турбували незрозумілі симптоми або нав’язливі переживання, 21 липня вважається вдалим днем, щоб розібратися з їхньою причиною та позбутися зайвого занепокоєння.

Змія. Для цього знака день сприятиме спілкуванню та відновленню контактів. Астрологи припускають, що можуть несподівано нагадати про себе люди, з якими зв’язок давно перервався, а старі непорозуміння буде легше залишити в минулому.

Мавпа. Представники знака можуть відчути приплив енергії та натхнення. Їм радять не ігнорувати нові ідеї, записувати цікаві думки й не відкладати реалізацію творчих задумів, адже саме невеликі кроки можуть наблизити до бажаного результату.

Коза. Для народжених під цим знаком день обіцяє більше впевненості у власних силах і гарний настрій. Спілкування з друзями чи колегами може стати додатковим джерелом мотивації, а труднощі, які ще недавно здавалися серйозними, сприйматимуться значно простіше.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 21 липня 2026 року — день, коли треба бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, які, найімовірніше, будуть позитивними.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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