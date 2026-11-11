Чотири знаки китайського зодіаку накриє хвиля удачі 11 листопада: хто серед щасливчиків

Китайський гороскоп на 11 листопада 2026 року / © AP

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У середу, 11 листопада 2026 року, чотирьом знакам китайського зодіаку астрологи прогнозують особливо сприятливий період. На них можуть чекати результати тривалої праці, фінансові перспективи та успіх у справах.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, 11 листопада пройде під впливом Земляного Бика. Цей день пов’язують із достатком, стабільністю та винагородою за докладені зусилля. Вважається, що зараз краще зосередитися на завершенні розпочатих справ, а не братися за нові обов’язки.

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Найбільше удачі астрологи обіцяють чотирьом знакам китайського зодіаку.

Щур

Для народжених у рік Щура 11 листопада може стати днем довгоочікуваних результатів. Справа або задум, яким вони присвятили чимало часу, нарешті почне приносити плоди.

Вплив Земляного Бика допоможе зберігати спокій, ухвалювати зважені рішення та не витрачати сили на зайві переживання. Особливо важливо не відмовлятися від підтримки оточення. Саме допомога інших людей може відіграти вирішальну роль у досягненні успіху.

Змія

Представникам цього знака астрологи радять приділити увагу фінансам. Середа стане сприятливим днем для планування бюджету, перегляду витрат і встановлення нових правил поводження з грошима.

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Водночас миттєвого збагачення очікувати не варто. За прогнозом, рішення, ухвалені 11 листопада, можуть забезпечити фінансову стабільність у майбутньому. Головне — дотримуватися обраного плану та не поспішати з висновками.

Півень

Для Півнів цей день може стати початком помітного прогресу в справах. Енергія Земляного Бика посилить їхню дисциплінованість і допоможе ефективніше використовувати власні здібності.

Особливо сприятливим 11 листопада буде для тих, хто довго відкладав важливе завдання через прагнення зробити все бездоганно. Цього разу перфекціонізм не заважатиме рухатися вперед. Достатньо взятися до роботи, і подальші кроки даватимуться значно легше.

Бик

Народжені під цим знаком можуть відчути особливо сильний вплив сприятливої енергії дня. Їхні головні риси — витривалість, терпіння та наполегливість — допоможуть досягти бажаного.

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За прогнозом астрологів, 11 листопада Бики мають шанс отримати винагороду за зусилля, які раніше не приносили помітних результатів. Справи, у які вони вкладали багато часу та сил, нарешті можуть завершитися успіхом.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 11 листопада 2026 року — день, коли енергії буде настільки багато, що її можна буде спрямувати на розв’язання важливих завдань.

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