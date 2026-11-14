Чотири знаки китайського зодіаку накриє хвиля удачі: кому пощастить 14 листопада

Китайський гороскоп на 14 листопада / © pexels.com

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У суботу, 14 листопада, чотири знаки китайського зодіаку можуть відчути початок сприятливого періоду, який принесе нові можливості, впевненість у собі та довгоочікувані зміни.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, ця дата припадає на День Посвячення Водяного Дракона. В астрології його вважають сприятливим для рішучих дій, нових починань і втілення давніх задумів. Стихія Води символізує інтуїцію та внутрішню гармонію, які допомагають визначитися з подальшими кроками.

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Особливо вдалим цей день, за астрологічним прогнозом, може стати для чотирьох знаків китайського зодіаку.

Дракон

Для Драконів 14 листопада може відкрити можливості, на які вони давно чекали. Спільна справа з другом або колегою здатна принести несподівано позитивні результати. З’явиться шанс нарешті реалізувати задум, який раніше доводилося відкладати.

Астрологи радять представникам цього знака більше довіряти власним відчуттям. Саме інтуїція допоможе ухвалити правильне рішення та впевнено рухатися до важливої мети.

Змія

Змії можуть опинитися на порозі тривалого періоду успіху. Ідеї, які вони ретельно обмірковували, нарешті отримають шанс на втілення. Субота стане сприятливим часом для важливих змін і сміливих кроків.

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Представникам цього знака варто відкинути зайву сором’язливість і відкрито говорити про свої бажання. Рішучість та готовність проявити ініціативу можуть стати початком позитивних змін.

Щур

Для Щурів головним подарунком цього дня стане не матеріальна вигода, а внутрішня впевненість. Вони зможуть позбутися зайвих сумнівів і зрозуміти, у якому напрямку хочуть рухатися далі.

Особливого значення набуде інтуїція. Астрологи прогнозують, що уважність до власних відчуттів допоможе Щурам знайти відповіді на важливі запитання. Це дозволить їм визначитися з цілями та впевненіше будувати майбутнє.

Півень

Півні 14 листопада можуть нарешті наважитися на зміни, яких раніше боялися. Вони краще усвідомлять власні бажання та перестануть орієнтуватися на чужі очікування.

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Попередній досвід допоможе представникам цього знака уникнути старих помилок і зробити правильний вибір. За прогнозом, саме готовність залишатися собою та діяти відповідно до власних переконань стане основою тривалого щасливого періоду.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 14 листопада 2026 року — день ідеально підходить для фінансових операцій — навіть ті, хто не знається на фінансових питаннях, можуть виявити в собі талант у цій сфері.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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