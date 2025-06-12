Чи буде наступ з боку Білорусі: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова прокоментувала можливий наступ на Україну з боку Білорусі. Вона зазначила, що «там, де окупанти хочуть йти, їх вже чекають».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи можливий новий наступ окупантів з боку Білорусі. На що вона відповіла, що так. І така операція дійсно готується, проте «окупантів уже чекають».

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«Наступ вже йде і це відбувається під покровом ночі, під маскою. Вони спочатку хочуть спускати щось по воді, а потім йти самим. Там, де вони хочуть йти, їх вже чекають. Хай не думають, що вони найрозумніші», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.