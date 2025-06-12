ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Чи буде наступ з боку Білорусі: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Екстрасенска зробила передбачення про наступ росіян з боку Білорусі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова прокоментувала можливий наступ на Україну з боку Білорусі. Вона зазначила, що «там, де окупанти хочуть йти, їх вже чекають».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи можливий новий наступ окупантів з боку Білорусі. На що вона відповіла, що так. І така операція дійсно готується, проте «окупантів уже чекають».

«Наступ вже йде і це відбувається під покровом ночі, під маскою. Вони спочатку хочуть спускати щось по воді, а потім йти самим. Там, де вони хочуть йти, їх вже чекають. Хай не думають, що вони найрозумніші», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie