- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи буде наступ з боку Білорусі: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням
Екстрасенска зробила передбачення про наступ росіян з боку Білорусі.
Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова прокоментувала можливий наступ на Україну з боку Білорусі. Вона зазначила, що «там, де окупанти хочуть йти, їх вже чекають».
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яну Пасинкову запитали, чи можливий новий наступ окупантів з боку Білорусі. На що вона відповіла, що так. І така операція дійсно готується, проте «окупантів уже чекають».
«Наступ вже йде і це відбувається під покровом ночі, під маскою. Вони спочатку хочуть спускати щось по воді, а потім йти самим. Там, де вони хочуть йти, їх вже чекають. Хай не думають, що вони найрозумніші», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.