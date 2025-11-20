ТСН у соціальних мережах

Чи будуть мирні переговори України та Росії: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення

Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори. Що вона сказала?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про мирні переговори між Україною та Росією.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що мирні переговори України та РФ нічим не закінчаться.

«Дві паралельні реальності: в односторонньому порядку буде активізація переговорів. Тобто хтось говоритиме сам із собою. А на ділі не буде нічого подібного», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

