- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 551
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи будуть мирні переговори України та Росії: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення
Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори. Що вона сказала?
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про мирні переговори між Україною та Росією.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова наголосила, що мирні переговори України та РФ нічим не закінчаться.
«Дві паралельні реальності: в односторонньому порядку буде активізація переговорів. Тобто хтось говоритиме сам із собою. А на ділі не буде нічого подібного», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.