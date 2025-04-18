Чи можливе швидке закінчення війни в Україні: екстрасенска зробила передбачення

Екстрасенска розповіла, чи закінчиться війна в Україні / © ТСН.ua

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Екстрасенска, тарологиня Відаюча Ма вважає, що найближчим часом війна Росії проти України не закінчиться.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Мій світ”.

Тарологиня вважає, що швидкого закінчення війни в Україні не буде.

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“Будуть вестись таємні перемовини. Будуть наголошувати, що до цього питання будуть вертатись. Все буде, як є. Я не бачу кардинальних змін. Росії буде важко. Вони хочуть ще виграти шанс на території. Трампу це невигідно. В Америці може бути криза і війна з цим пов’язана”, - сказала Відаюча Ма.

Відаюча Ма вважає, що “Трамп відбілює Путіна”. А російський диктатор хоче вийти переможцем у цьому протистоянні.

“Трамп хоче закінчити війни, а Путін не хоче отримати правосуддя”, - сказала вона.