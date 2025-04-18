- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи можливе швидке закінчення війни в Україні: екстрасенска зробила передбачення
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Екстрасенска, тарологиня Відаюча Ма вважає, що найближчим часом війна Росії проти України не закінчиться.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Мій світ”.
Тарологиня вважає, що швидкого закінчення війни в Україні не буде.
“Будуть вестись таємні перемовини. Будуть наголошувати, що до цього питання будуть вертатись. Все буде, як є. Я не бачу кардинальних змін. Росії буде важко. Вони хочуть ще виграти шанс на території. Трампу це невигідно. В Америці може бути криза і війна з цим пов’язана”, - сказала Відаюча Ма.
Відаюча Ма вважає, що “Трамп відбілює Путіна”. А російський диктатор хоче вийти переможцем у цьому протистоянні.
“Трамп хоче закінчити війни, а Путін не хоче отримати правосуддя”, - сказала вона.