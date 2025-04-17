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- Астрологія
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Чи обстріляють росіяни Україну на Великдень: відьма зробила несподіване передбачення
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Відьма Ольга Миргородська попередила українців про загрозу ракетний ударів на Великдень. Вона закликала людей бути обережними.
Про це відьма сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
«Треба бути дійсно обережними, бо обстріли можуть бути по всій території України. Я ніколи не кажу про обстріли, але закликаю бути обережними. Я розумію, свята, всі відпочивають», — пояснила Ольга Миргородська.
Щодо позитивних для України новин на Великдень, то відьма зауважила, що поки будуть лише розмови.
«Я думаю, що світ, хоч вони і розмовляють, але можливо врешті допоможуть нам захистись», — сказала вона.