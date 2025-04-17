Чи обстріляють росіяни Україну на Великдень: відьма зробила несподіване передбачення

Чи є загроза на Великдень / © Credits

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Відьма Ольга Миргородська попередила українців про загрозу ракетний ударів на Великдень. Вона закликала людей бути обережними.

Про це відьма сказала у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Треба бути дійсно обережними, бо обстріли можуть бути по всій території України. Я ніколи не кажу про обстріли, але закликаю бути обережними. Я розумію, свята, всі відпочивають», — пояснила Ольга Миргородська.

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Щодо позитивних для України новин на Великдень, то відьма зауважила, що поки будуть лише розмови.

«Я думаю, що світ, хоч вони і розмовляють, але можливо врешті допоможуть нам захистись», — сказала вона.