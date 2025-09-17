Чи очікувати кінця світу в 2026 році: Нострадамус і Ванга зробили однакові страшні передбачення

Легендарні провидці баба Ванга та Мішель Нострадамус зробили однакові передбачання на 2026 рік / © ТСН

Тримайтеся міцніше, адже 2026 рік обіцяє бути «диким заїздом». Легендарна віщунка Баба Ванга та відомий пророк Нострадамус, за твердженнями деяких дослідників, зробили однакові моторошні прогнози щодо подій у 2026 році. Їхні передбачення лякають, адже пророкують кінець світу, який ми знаємо.

Про це пише LadBible.

Легендарні провидці: хто вони

Баба Ванга, болгарська провидиця, яка померла у 1996 році, стала культовою фігурою завдяки пророцтвам, які нібито здійснились. За життя, попри сліпоту, Ванга, як вважають, бачила далеке майбутнє та робила точні прогнози. Їй приписують передбачення жахливих катастроф, таких як атаки 11 вересня в США, а також політичних подій, наприклад, обрання темношкірого чоловіка 44-м президентом США. Мільйони людей у всьому світі і зараз вірять її словам.

До неї був Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, французький астролог XVI століття. Він відомий насамперед своєю книгою «Пророцтва» 1555 року, яка була опублікована же після його смерті. Цей фоліант, що містить 942 поетичні катрени, на думку деяких конспірологів, містить передбачення аж до 3797 року. Хоча прогнози Нострадамуса зазвичай доволі розпливчасті, є дивним, що він та Ванга, які жили у різні епохи, казали одне й те саме про ключові події 2026 року.

Спільні передбачення на 2026 рік

Обидва віщуни, як стверджується, зробили однакові пророцтва щодо 2026 року:

Загострення глобальних конфліктів: Перше стосується зростання напруги між світовими державами, що потенційно може призвести до Третьої світової війни. Зазначається, що можливий напад Китаю на Тайвань та сценарій прямого військового зіткнення між збройними силами Сполучених Штатів та Росії. Домінування штучного інтелекту (ШІ): Крім потенціалу глобальної війни, і Ванга, і Нострадамус, нібито, стверджували, що штучний інтелект почне своє світове панування. Цей процес, за їхніми передбаченнями, може стати наслідком швидкої інтеграції ШІ у 2025 році. Швидкі темпи розвитку та впровадження штучного інтелекту, за їхніми словами, можуть спричинити переломний момент у 2026 році.

Роботи та втрата робочих місць

Ці пророцтва перегукуються з сучасними розробками. Вже наступного року, як стверджується, люди можуть почати масово втрачати роботу через машини, а технології, керовані ШІ, домінуватимуть у ключових секторах економіки.

Цей сценарій підкріплюється заявами Ілона Маска, засновника Tesla. Він планує випустити людиноподібних роботів Tesla Optimus наступного року, орієнтовна ціна яких складатиме від 20 000 до 30 000 доларів. Ці роботи, за задумом, будуть універсальними помічниками, здатними виконувати хатню роботу, допомагати з доглядом за дітьми та навіть бути компаньйонами одиноким людям.

Втім, чи збудуться ці моторошні передбачення, покаже лише час. А поки що ми можемо лише замислитись про майбутнє людства.

Нагадаємо, астролог Володимир Бадіян передбачив, коли може закінчитися війна в Україні. орієнтовно наприкінці 2026 року. Астролог зазначив, що раніше він передбачав, що війна може закінчитися навесні. Проте зараз усе дуже затягнулось.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.