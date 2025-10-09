Чи отримає Україна ракети Tomahawk: астролог шокував передбаченням

Астролог зробив передбачення про наміри Трампа / © ТСН.ua

Реклама

Астролог Влад Росс передбачив, що президент США Дональд Трамп не наважиться передати Україні ракети Tomahawk.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс зазначив, що Трамп не наважиться передати Україні ракети Tomahawk.

Реклама

«Цього ніколи не буде. Бо Дональд Трамп дуже боягузлива людина. Він ніколи не передасть нам далекобійні ракети. Хіба може передати такі, які б до Москви не долітали. Бо він мріє, щоб з Москвою нічого не сталось», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.