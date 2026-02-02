Чи підпишуть Росія та Україна мирний договір: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що росіяни не захочуть підписати мирний договір з Україною та планують хитрість.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня передбачає, що на Україну чекає «пропозиція обміну». Проте вона попередила про підлість країни-окупантки.

«Нас чекає з вами обмін. Пропозиція обміну. Це можуть бути люди, це можуть бути території, це може бути об’єкт, міняється на об’єкт. Оце буде. Що ще буде? Значить, росіяни не хочуть ділити великий кусок. Вони хочуть його проковтнути цілком. У них це не вийде, одразу кажу. І задля того, щоб ми віддали цей кусок, вони будуть підло себе поводити. Тут карта якихось хитрощів, якогось аферизму», — сказала вона.

