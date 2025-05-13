Чи погодиться Росія на перемир'я у війні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, чи погодиться Росія на перемир’я у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова розповіла, що росіяни можуть погодиться на коротке перемир’я, проте самі його не дотримуватимуться.

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«Від 14 по 18 травня. Припинення може 7-9 годин чи може днів. Росіянам зараз потрібно викрутитися і вони можуть піти на переговори. Вони все зроблять так, ніби вони все вирішили. Припинення вогню не буде дотримуватись. Росіяни кричатимуть, що вони „за мир“, — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.