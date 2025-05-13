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- Астрологія
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Чи погодиться Росія на перемир'я у війні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням
Переможниця “Битви екстрасенсів” зробила передбачення про перемир’я на війні. Вона розповіла, чи погодиться на це Росія.
Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, чи погодиться Росія на перемир’я у війні проти України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова розповіла, що росіяни можуть погодиться на коротке перемир’я, проте самі його не дотримуватимуться.
«Від 14 по 18 травня. Припинення може 7-9 годин чи може днів. Росіянам зараз потрібно викрутитися і вони можуть піти на переговори. Вони все зроблять так, ніби вони все вирішили. Припинення вогню не буде дотримуватись. Росіяни кричатимуть, що вони „за мир“, — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.