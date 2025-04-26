Чи поступиться Україна окупованими територіями: прогноз екстрасенса

Карти Таро / © pixabay.com

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Україна не буде поступатися своїми територіями заради мирної угоди з Росією, але питання Криму буде найважчим і вирішуватиметься найдовше.

Такий прогноз зробив екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро.

«Якщо взяти загальну картину і свої внутрішні відчуття, я вважаю, що Україна не буде поступатися своїми територіями. Хіба що гарантії будуть максимально чіткі. Наприклад, вступ в НАТО або якісь нові військово-політичні альянси, або введення миротворців», — сказав він.

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За словами провидця, у розкладі випали чотири позитивні карти, серед яких — карта очікування, карта послуги, карта радості та карта благополуччя. Однак, є дві негативні карти — четвірка мечів, яка означає агресію та провокації, та туз мечів — символ боротьби.

«Туз мечів, до речі, у прямій позиції, це може в тому числі означати силу. А якщо брати комбінацію четвірки мечів і туза мечів, це якісь силові методи. Це якісь методи агресивного відвоювання. Тобто, я бачу, що все одно по деяких територіях буде дуже тяжко домовитися», — наголосив Роман Завидовський.

Він зазначив, що розклад карт Таро свідчить, що ситуація ще буде мінятися.

«Питання з Кримом, певно, буде найтяжче. І воно буде вирішуватися найдовше. А от щодо Херсону, Херсонської області, Запорізької області, там буде трохи простіша ситуація. З Донбасом теж складно, але не настільки, як з Кримом. Дай Боже, щоб всі українські території були за Україною. Я вважаю, що Україна не віддасть своїх територій», — підсумував він.

Раніше відомий астролог Влад Росс, спираючись на свої дослідження, назвав можливі дати завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.