Чи припинить Росія обстріли України: тарологиня зробила тривожне передбачення

Тарологиня попередила українців про загрози / © Управління ДСНС у Харківській області

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня, астрологиня Відаюча Ма відповіла, чи погодиться Росія на перемир’я. Вона зазначила, що цього не станеться.

Про це вона сказала на ютуб-каналі “Мій світ”.

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“Ні, не зупиняться обстріли. Я не лякаю, я попереджаю. Будьте уважні, карти погані. Будуть сильні обстріли і порушення чогось. Буде зруйноване те, де багато людей, де люди щось святкують. Будьте дуже уважні. Скоріше всього нам розповідатимуть, що поцілили у військову базу, але насправді може бути удар, де багато людей”, - сказала Відаюча Ма.