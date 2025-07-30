Чи є нашестя сарани передвісником апокаліпсису: переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла

Нашестя сарани в Україні / © ТСН

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Наліт сарани на південні області Україні — це що? Передвісники апокаліпсису чи просто такі кліматичні кризові моменти, пов’язані з кліматом і з війною?

Відповідь на ці питання дала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова на своєму youtube-каналі.

«Проблема буде повторюватися, і проблему будуть вирішувати методом штучного перенаправлення цієї сарани. Тобто, якийсь пристрій, щось таке буде винайдено, або воно вже винайдено, але буде застосовуватися, щоб їх направити в іншу сторону», — каже Пасинкова.

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Тарологиня пожартувала, що українців навіть можуть підказати, в яку саму сторону потрібно відправити сарану, натякаючи на Росію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що на Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани.

Крім того, сарана дісталася вже і до Дніпропетровщини, де також шкодить врожаю.

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