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- Астрологія
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Чи є нашестя сарани передвісником апокаліпсису: переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла
Відома тарологиня прокоментувала нашестя сарани в Україні та пояснила, звідки взялися шкідники і чим все закінчиться.
Наліт сарани на південні області Україні — це що? Передвісники апокаліпсису чи просто такі кліматичні кризові моменти, пов’язані з кліматом і з війною?
Відповідь на ці питання дала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова на своєму youtube-каналі.
«Проблема буде повторюватися, і проблему будуть вирішувати методом штучного перенаправлення цієї сарани. Тобто, якийсь пристрій, щось таке буде винайдено, або воно вже винайдено, але буде застосовуватися, щоб їх направити в іншу сторону», — каже Пасинкова.
Тарологиня пожартувала, що українців навіть можуть підказати, в яку саму сторону потрібно відправити сарану, натякаючи на Росію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що на Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани.
Крім того, сарана дісталася вже і до Дніпропетровщини, де також шкодить врожаю.