Чи загрожує Європі велика війна: мольфар зробив прогноз на картах Таро

Молфар Макс Гордєєв зробив передбачення щодо війни в Європі

Реклама

Останні новини викликають щобільше занепокоєння, а розмови про те, що Європа готується до війни, посилюють напругу. Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи справді континент стоїть на порозі нових потрясінь, розклавши карти Таро на події найближчого часу.

Про це пише УНІАН.

Прогноз на картах Таро: на що чекати Європі

В розкладі мольфара випали карти «Вежа», «Справедливість», «Поміркованість», «Колісниця» та «Зірка». Така комбінація, за словами мольфара, малює не «кінець світу», а серйозну перевірку на стійкість.

Реклама

«Вежа» символізує руйнування старих ілюзій безпеки та вказує на інциденти у Східній Європі — атаки дронів, диверсії та шпигунські операції.

«Справедливість» нагадує про силу союзних зобов’язань, показує, що Європа зміцнює оборону, розширює ППО та ракетний щит.

«Поміркованість» свідчить про те, що попри агресивну риторику, сторони усвідомлюють ціну великої війни, тому поки що переважає холодний розрахунок.

«Колісниця» означає мобілізацію волі: ЄС і НАТО прискорюють переозброєння, готуються до швидких рішень і рухаються до глибшої інтеграції України.

«Зірка» приносить надію: курс на витримку й поступове стирання переваг агресора.

Мольфар також побачив, що масштабної війни НАТО–РФ найближчім часом не спалахне. Європа на східному фланзі — «нервова, але не приречена». Є досить високий ризик гібридних атак і локальних криз, але глобальної ескалації не буде.

«Найбільшу небезпеку несуть саме „сірі зони“ — місця, де відсутні міцні союзні рамки», — цитує видання слова мольфара.

Чи будуть в Європі безпечні місця: прогноз для окремих країн

Особливо виразною Макс Гордєєв назвав карту «Диявола», що випала навпроти Молдови. Він вважає, що якщо Молдова помилиться з вибором лідера, її може «затягти в спіраль дестабілізації». В розкладі видно спроби російської влади посилити вплив, використати слабкість, і навіть створити плацдарм для тиску на південний захід України. Якщо ситуація розхитається, це створить потенційну загрозу для Одеси та Миколаєва. Але це лише попередження, що вибір Молдови, яким шляхом рухатись далі, матиме вплив на безпеку всього регіону.

Таролог також зазначив, що найнебезпечнішими очікувано стануть схід Польщі та країни Балтії. Головні ризики для них — повітряні інциденти та теракти.

Реклама

При цьому, за словами експерта, найбезпечніші місця в Європі — Піренейський півострів, де розташовані Іспанія, Португалія, Андорра, Гібралтар та невелика частина Франції, а також Ісландія та Ірландія. Вони розташовані далеко від театру бойових дій, але і там будуть певні ризики — насамперед кібернетичного та інформаційного характеру.

Макс Гордєєв підсумував, що Європа «входить у фазу нервової стійкості».

«Гібридні удари, інформаційні операції, локальні інциденти випробовуватимуть східний фланг. Проте, великої конвенційної війни карти не показують», — зазначив мольфар.

Він порадив усім, хто так чи інакше стикається з війною, «не бігти від тіней», а приймати ситуацію і намагатись зменшити ризики. Макс Гордєєв зауважив, що ухвалювати рішення потрібно «не зі страху, а з розрахунку», адже карти показують, що всі ми маємо вибір і мусимо дотримуватись особистої, внутрішньої дисципліни.

Реклама

Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів» зробила цікаве передбачення про війну в Україні. На її думку, у другій половині 2026 року Україні вже буде потрібна допомога з відновленням, а не зброя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками й передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.