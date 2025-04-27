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- Астрологія
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Чи закінчиться війна 2025 року: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала заявою
Цього року можлива лише перерва у бойових діях.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прогнозує, що до кінця 2025 року війна, яку веде Росія проти України, не закінчиться.
Про це вона сказала на своєму YouTube-каналі.
За її словами, навіть основна, «болюча» фаза війни цього року не закінчиться.
«Може бути перерва, може бути передишка, може бути налагодження економіки чи відбудова якась, але це не кінець війни», — стверджує провидиця.
Раніше екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро, спрогнозував, що Україна не буде поступатися своїми територіями заради мирної угоди з Росією, але питання Криму буде найважчим і вирішуватиметься найдовше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.