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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Чи закінчиться війна 2025 року: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала заявою

Цього року можлива лише перерва у бойових діях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
астрологія

Тарологиея зробила прогноз про закігчення війни / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прогнозує, що до кінця 2025 року війна, яку веде Росія проти України, не закінчиться.

Про це вона сказала на своєму YouTube-каналі.

За її словами, навіть основна, «болюча» фаза війни цього року не закінчиться.

«Може бути перерва, може бути передишка, може бути налагодження економіки чи відбудова якась, але це не кінець війни», — стверджує провидиця.

Раніше екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро, спрогнозував, що Україна не буде поступатися своїми територіями заради мирної угоди з Росією, але питання Криму буде найважчим і вирішуватиметься найдовше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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