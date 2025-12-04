Чи закінчиться війна 2026 року: астролог ошелешив передбаченням

Астролог зробив передбачення на 2026 рік / © Credits

Реклама

Астролог Давид Векуа передбачив, що очікує Україну у 2026 році. Він вважає, що війна Росії і надалі триватиме.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

«2026 рік розділить світ на до і після. Мова йде про військові події, про те, що старі інститути вже не працюють, релігії не працюють, державні інституції не працюють. Тобто люди втратили не те, щоб віру, але через появу інтернету, штучного інтелекту все більше в суспільстві очевидно, що є багато чого нераціонального, нелогічного», — сказав Давид Векуа.

Реклама

Він наголосив, що у 2026 році не буде загрози для української державності, проте «рік веселим не буде».

«Цей рік буде напруженим, але він має позитивну конотацію у тому форматі, що Україна буде існувати», — пояснив Давид Векуа.

Астролог також передбачив, що війна 2026 року триватиме, а Росія і надалі завдаватиме ракетних ударів по нашій державі.

«Війна не припиняється», — сказав він.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.