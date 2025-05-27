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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
232
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1 хв

Чи закінчиться війна, якщо Україна відмовиться від територій: передбачення екстрасенски

Екстрасенска зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиню запитали, чи закінчиться війна в Україні, якщо Росія забере собі окуповані території нашої держави.

«Ми відмовились та просто „наліпили пластир“ на рану, з якої струменем рве кров. І коли рване — це питання часу. Якщо ми не відмовимося — зникне РФ. Так, ми самі на полі бою, мало хто оцінить таку боротьбу. Так, буде тяжко. Але при цьому ми будемо відбиватися та будувати мури та йтимемо всією країною в одному напрямку — напрямку відбудови», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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