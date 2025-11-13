Чи закінчиться війна в Україні 15 січня 2026 року: провидиця зробила передбачення

Війна в Україні / © Associated Press

Головний рабин міста Дніпра Шмуель Камінецький заявив, що війна в Україні може закінчитися вже після 15 січня 2026 року. Українська квантова провидиця Катерина каже, що вона не бачить, що ця подія станеться так швидко.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Раніше Шмуель Камінецький заявив, що після 15 січня 2026 року «будемо святкувати після завершення війни».

«Я вам це кажу не як пророк, не як рабин, це думка великих [тобто впливових] людей в Америці та Європі, які розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва, це буде дуже скоро… Росія — це буде Північна Корея, а на Україну чекає велике майбутнє», — заявив Шмуель Камінецький.

У коментарі ютуб-каналу квантова провидиця Катерина каже, що ймовірно у рабина є свої джерела інформації, проте вона вважає, що війна так швидко не закінчиться.

«Я не бачу закінчення війни у цю дату, але равин щось знає, що відбувається за кулісами. Домовленості є. Щось станеться у цю дату. А що — побачимо через кілька місяців», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.