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- Астрологія
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Чи закінчиться війна в Україні: екстрасенска назвала найнебезпечніші місяці 2025 року
Тарологиня передбачила, чи зможе Трамп закінчити війну в Україні та назвала найнебезпечніші місяці в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ на територію України. Також вона зазначила, що у Трампа не вийде домовитись із Путіним.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що у Трампа не вийде швидко закінчити війну в Україні.
«Людина при храмі, при церкві. Це про нового Папу певно, зробить більше, ніж Трамп», — сказала вона.
Тарологиня зазначила, що росіяни планують новий наступ на територію України.
«Сьомий-восьмий місяць — найнебезпечніші місяці для прориву цих. Всі сили вони кинуть на той наступ, абсолютно всі карти будуть туди поставлені. Бо якщо не буде результатів — їм буде кінець вже взимку. А так вони зможуть захопити більше. Хай це ніколи не збудеться», — сказала Яна Пасинкова.
Також тарологиня попередила про «троянського коня» для України.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.