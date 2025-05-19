Чи закінчиться війна в Україні: екстрасенска назвала найнебезпечніші місяці 2025 року

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ на територію України. Також вона зазначила, що у Трампа не вийде домовитись із Путіним.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що у Трампа не вийде швидко закінчити війну в Україні.

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«Людина при храмі, при церкві. Це про нового Папу певно, зробить більше, ніж Трамп», — сказала вона.

Тарологиня зазначила, що росіяни планують новий наступ на територію України.

«Сьомий-восьмий місяць — найнебезпечніші місяці для прориву цих. Всі сили вони кинуть на той наступ, абсолютно всі карти будуть туди поставлені. Бо якщо не буде результатів — їм буде кінець вже взимку. А так вони зможуть захопити більше. Хай це ніколи не збудеться», — сказала Яна Пасинкова.

Також тарологиня попередила про «троянського коня» для України.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.