Чи закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила зміни

Екстрасенска зробила передбачення про війну в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що у травні війна в Україні не закінчиться. Натомість може змінитись формат переговорів, що буде добре для України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що у травні в українців будуть великі надії щодо переговорів та закінчення війни, проте вони, ймовірно, не справдяться.

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«Великі надії, великі обіцянки і лише 30%, що ці обіцянки будуть виконані. Чого б у травні не обіцяли, треба мати терпіння і час покаже, що сторони виконають. Далі — нові умови переговорів, нова країна, нова сторона, оновлення місця. Такого ще не було, що стосується переговорів. До речі, для нас це добре», — сказала вона.