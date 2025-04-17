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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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381
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1 хв

Чи закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила зміни

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна

Екстрасенска зробила передбачення про війну в Україні / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що у травні війна в Україні не закінчиться. Натомість може змінитись формат переговорів, що буде добре для України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що у травні в українців будуть великі надії щодо переговорів та закінчення війни, проте вони, ймовірно, не справдяться.

«Великі надії, великі обіцянки і лише 30%, що ці обіцянки будуть виконані. Чого б у травні не обіцяли, треба мати терпіння і час покаже, що сторони виконають. Далі — нові умови переговорів, нова країна, нова сторона, оновлення місця. Такого ще не було, що стосується переговорів. До речі, для нас це добре», — сказала вона.

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