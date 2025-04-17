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- Астрологія
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Чи закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила зміни
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що у травні війна в Україні не закінчиться. Натомість може змінитись формат переговорів, що буде добре для України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що у травні в українців будуть великі надії щодо переговорів та закінчення війни, проте вони, ймовірно, не справдяться.
«Великі надії, великі обіцянки і лише 30%, що ці обіцянки будуть виконані. Чого б у травні не обіцяли, треба мати терпіння і час покаже, що сторони виконають. Далі — нові умови переговорів, нова країна, нова сторона, оновлення місця. Такого ще не було, що стосується переговорів. До речі, для нас це добре», — сказала вона.