Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Війна в Україні

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила, що у лютому-березні ситуація в Україні зміниться. Зокрема варто очікувати покращення на фронті.

Реклама

Також вона зазначила, що війна триватиме, проте будуть постійні заяви про мир. Тарологиня додала, що реальна надія на мир з’явиться лише 2027 року.

«26-й рік несе для інших країн якісь свої локальні проблеми, що дозволить їм від нас відійти, відірватися, якось трошки поглибитися в себе. Це, до речі, для нас з вами непогано, тому що якщо б зараз вони домовились, то це домовленість проти нас», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.