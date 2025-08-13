Чи завершиться війна до вечора 15 серпня: головна відьма України дала страшний прогноз

Головна відьма України Марія Тиха склала прогноз щодо війни в Україні / © ТСН

Реклама

Напередодні п’ятниці, 15 серпня, коли може відбутись зустріч президентів США та Росії та коли може вирішитися доля війни в Україні, свій прогноз ситуації в коментарі для ТСН.ua озвучила Марія Тиха, яку називають головною відьмою країни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

«Я не вважаю, що трапиться щось позитивне — я робила розклад», — каже Марія Тиха.

Реклама

Та продовжила: «За добу до події на ЗАЕС (пожежі поблизу станції) я робила прогноз про те, що щось станеться погане. Щодо 15 серпня: я запитала (у карт — Ред.) про те, чи варто довіряти Путіну. Були карта шута та сімка мечів. Сімка мечів — це карта лицемірства, ну а карта шута — це зрозуміло. Я не відчуваю того, що війна зараз закінчиться. Більше того, карти не сприймають закінчення війни як фінал. Четвірка мечів та повішений — це більше про заморозку тривалу, про паузу, але не про закінчення. Якщо було б закінчення, то були б інші карти. Давно передбачала, що у серпні будуть перемовини, але потім все розтягнеться до осені. Переговори будуть ще восени. Декілька переговорів. Фінальна зустріч Зеленського з Путіним буде не зараз. Ще зарано».

Стосовно обстрілів Марія Тиха каже наступне: «Не було карт, які б повідомили про їх закінчення. Я вважаю, що вони продовжаться. Зараз, наприклад, по Києву немає обстрілів. Путін «замилює» очі Трампу. Думаю, тимчасово. Після 15 серпня буде обстріл Києва знову».

При цьому вона додала, що знає відповідь на питання про те, чому в той час, коли тисячі українців, зокрема і з потойбічними здібностями, бажають відходу Путіна у всіх сенсах, він залишається живим та при владі.

«У кожної людини є певне своє кармічне завдання. На жаль, у Путіна руйнівна місія. Такі люди як він, як Сталін та Гітлер будуть завжди. Поки він не відпрацює свою місію, негативну та руйнівну, він не помре. Щоб ти йому не робив. Але йому за 70 років, рано чи пізно все одно… Коли він помре, то буде наступний диктатор. Це все циклічно, війна буде безкінечною», — каже Тиха.

Реклама

Як виявилось, днями в соцмережі вона опублікувала достатньо нестандартне фото. На ньому зображено, як військовий однієї з відомих бригад ЗСУ вручає Марії Тихій пам’ятну монету. В коментарі для ТСН.ua Марія Тиха підтвердила справжність цього фото, уточнила, що це — нагорода за допомогу, але категорично відмовилася казати про те, за яку саме.

Раніше повідомлялось про те, що астрологиня назвала знаки зодіаку, які доживають до глибокої старості в здоровому глузді.