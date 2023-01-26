Де ховається справжній Путін: астролог Влад Росс про перебування диктатора

За словами астролога, справжній Путін вже давно не відвідує публічні заходи.

Очільник Кремля Володимир Путін вже давно прикривається своїм двійником на так званих публічних виступах. Влад Росс також розповів, де саме ховається справжній Путін.

Про це йшлося в інтерв'ю астролога для ТСН.ua.

"Ми тепер бачимо на екранах телевізорів людину, яку представляється Володимиром Путіним. Ми дивимося весь час на його двійника. Навіть я особисто почав помічати абсолютні розбіжності в зовнішності. Це зовсім інша людина. Навіть зі студентами 25 січня був його двійник. Це ніякий не Володимир Путін! Володимира Путіна вже просто немає. Принаймні на телеекранах РФ", - розповів астролог.

За деякими даними, як сказав Росс, Путін змінює свої укриття.

"То за Уралом він живе у бункері, то в Тиві (суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Сибірського федерального округу - ред.), ближче до Китаю. Саме тому росіяни в різних місцях розташовують свої ППО", - додав Росс.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що не впевнений, чи з'являється справжній очільник Кремля на публіці.

Зеленський під час українського сніданку в Давосі також нагадав про обіцянки Росії європейським партнерам.

"Я просто не зовсім розумію, с ким ми маємо справу. Мирні перемовини? З ким?" - додав президент.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зауважив, що двійників Путіна видає їхній зріст та мочки вух.

Додамо, що вітчизняна астрологиня Ірина Бублій оприлюднила персональний гороскоп для президента України Володимира Зеленського на його "особистий новий рік".

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