День, коли інтуїція не підведе: прогноз за оракулом Ленорман на 12 травня
12 травня варто уважно прислухатися до внутрішніх відчуттів — саме вони допоможуть уникнути помилок і побачити приховане.
День проходить під впливом карт Місяць — Книга — Лисиця.
Це поєднання інтуїції, прихованої інформації та необхідності бути уважними.
Загальна енергія дня
Не все сьогодні говоритимуть прямо.
Доведеться читати між рядками і довіряти власному відчуттю ситуації.
Робота і фінанси
У професійній сфері можливі:
— приховані деталі у документах або домовленостях
— не до кінця чесні розмови
— інформація, яку поки не розкривають повністю
Не поспішайте погоджуватися на перше, що пропонують.
Стосунки
У стосунках може бути більше емоційності та недомовленостей.
Це може бути:
— приховане невдоволення
— ревнощі
— спроба щось приховати
Важливо не тиснути, а спостерігати.
Психологічний стан
Інтуїція сьогодні загострена.
Ви можете тонко відчувати фальш або напругу навіть без слів.
Порада від Ленорман
Не ігноруйте внутрішній сигнал.
Сьогодні він точніший за чужі пояснення.
12 травня — це день прихованих сенсів і тонких сигналів.
І саме уважність допоможе побачити те, що інші пропустять.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.