День, коли все проясниться: прогноз за оракулом Ленорман на 17 квітня
17 квітня принесе відповіді на запитання, які довго залишалися відкритими — ситуації почнуть набувати чітких обрисів.
День проходить під впливом карт Зірки — Ключ — Сад. Це поєднання надії, правильного рішення та відкритості до світу.
З’явиться відчуття, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Також можливі події або контакти, які підтвердять це.
Робота й фінанси
У професійній сфері вірогідні:
— нові можливості
— знайомства або корисні контакти
— рішення, які відкривають перспективи
Це гарний день для комунікації та виходу «в люди».
Стосунки
У стосунках настає легкість і більше розуміння. Можливі:
— приємні зустрічі
— спілкування
— відновлення контакту
Це день, коли можна налагодити зв’язок.
Психологічний стан
З’являється внутрішній спокій і віра в майбутнє.
Навіть якщо раніше були сумніви — вони відступають.
Порада від Ленорман
Не закривайтеся від світу. Саме через людей і взаємодію приходять потрібні можливості. 17 квітня — це день, коли все починає складатися. І навіть маленькі кроки ведуть до великого результату.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.