День нових можливостей і несподіваних збігів: прогноз за оракулом Ленорман на 25 травня
25 травня може принести події або зустрічі, які на перший погляд здаватимуться випадковими, але матимуть важливі наслідки.
День проходить під впливом карт Клевер — Сад — Птахи.
Це поєднання удачі, соціальної активності і великої кількості розмов та новин.
День буде динамічним: багато контактів, повідомлень, зустрічей і несподіваних збігів.
Саме через людей можуть приходити нові можливості.
Робота і фінанси
У професійній сфері можливі:
— вдалі знайомства
— переговори
— новини або пропозиції
Важливо бути відкритими до спілкування — сьогодні це принесе користь.
Стосунки
У стосунках можливе пожвавлення.
Це може бути:
— несподіване повідомлення
— активне спілкування
— нові знайомства або відновлення старого контакту
Енергія дня дуже комунікаційна.
Психологічний стан
Може бути відчуття метушні або перевантаження інформацією.
Водночас день дає багато енергії і внутрішнього пожвавлення.
Порада від Ленорман
Не ігноруйте випадкові розмови і знайомства.
Сьогодні саме вони можуть відкрити потрібні двері.
25 травня — це день, коли нові можливості приходять через людей, слова і несподівані збіги.
І важливо бути готовими їх помітити.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.