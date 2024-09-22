День осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Осіннє рівнодення — це момент, коли день і ніч стають рівними за тривалістю, символізуючи баланс між світлом і темрявою.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на день осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року розповідає, що Овнам не слід забувати про партнерство, а Близнятам - час заощаджувати ресурси.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на день осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Отримайте дивіденди від того, що ви робите. У стосунках не забувайте про партнерство. А на роботі навчайтесь нового.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі помізкуйте над подальшими діями.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Час заощаджувати ресурси. У любові не бійтеся виявитися скупим. На роботі обережно поводьтеся з грішми.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть розбити серце. На роботі опирайтеся викликам. А в стосунках не дайте собі зробити боляче.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Віддавайте більше, щоб більше отримувати. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі вимагайте підвищення.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Імператриця"
Час замислитися про власний розвиток. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. А на роботі розпочніть новий проєкт.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся до успіху. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі проявіть ініціативу.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Паж кубків"
Будьте обережними з почуттями. У стосунках насолоджуйтеся любов'ю. На роботі прислухайся до голосу серця.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Маг"
Збалансуйте ваші почуття та відчуття. У стосунках зрозумійте, куди ви рухаєтеся. На роботі уникайте викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Зрозумійте, куди ви рухаєтеся. У стосунках опирайтеся зовнішнім факторам. На роботі не сваріться з однодумцями.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король пентаклів"
Дослухайтеся до мудрих порад. На роботі оточіть себе вірними друзями. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Додайте більше пристрасті у ваші справи. На роботі сконцентруйтеся на розвитку. А в коханні не дайте почуттям згаснути.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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