День осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року: три езотеричні ритуали для щедрості

Період осіннього рівнодення символізує завершення циклу зростання і підготовку до внутрішнього оновлення, коли природа переходить до стану спокою.

День осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року є ідеальним часом для проведення ритуалів, спрямованих на залучення щедрості й процвітання. Ось три ритуали, які допоможуть залучити енергію щедрості в цей особливий день:

1. Ритуал "Вдячність за врожай"

Що потрібно : свічка, сезонні фрукти та овочі (яблука, горіхи, гарбуз).

: свічка, сезонні фрукти та овочі (яблука, горіхи, гарбуз). Процес: запаліть свічку і розмістіть перед собою символи врожаю. Візьміть кілька хвилин, щоб подумати про все, що ви отримали цього року — як матеріальні, так і нематеріальні дари. Подякуйте за ці благословення. Після цього з'їжте частину плодів як символ прийняття щедрості життя. Можете також віддати частину їжі іншим людям, таким чином ділитися своєю вдячністю та щедрістю з навколишніми.

2. Ритуал "Грошовий потік"

Що потрібно : кілька монет, зелена свічка, мед.

: кілька монет, зелена свічка, мед. Процес: запаліть зелену свічку — колір процвітання та фінансового благополуччя. Зосередьтеся на енергії грошей і процвітання, уявляючи, як гроші вільно течуть у ваше життя. Занурте монету в мед, символізуючи солодкість і легкість прибутку, і скажіть: "Як мед солодкий і тягнеться, так нехай гроші приходять до мене легко та щедро". Тримайте цю монету в гаманці як амулет щедрості.

3. Ритуал "Дарування щедрості"

Що потрібно : невеликий подарунок (можна власноруч зроблений), конверт або пакетик.

: невеликий подарунок (можна власноруч зроблений), конверт або пакетик. Процес: підготуйте невеликий подарунок для близької людини або когось, хто потребує підтримки. Це може бути предмет, який символізує достаток або благословення. Загорніть його у конверт і під час рівнодення зосередьтеся на намірі ділитися щедрістю з іншими. Коли ви даруєте цей подарунок, скажіть: "Як я ділюся з іншими, так і Всесвіт ділиться зі мною щедрими дарами". Цей ритуал допомагає відкривати потоки щедрості через дії взаємодопомоги.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на енергію достатку, залучити щедрість у ваше життя та ділитися нею з іншими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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