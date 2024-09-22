День осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року: три медитації для позитивних змін

Період осіннього рівнодення є чудовим часом для рефлексії і переосмислення, коли ми можемо оцінити свій досвід і підготуватися до нового циклу життя.

День осіннього рівнодення 22 вересня 2024 року — це потужний час для внутрішнього оновлення та медитацій, які сприяють позитивним змінам.

Ось три медитації, що допоможуть налаштуватися на енергію цього дня:

1. Медитація на баланс

Процес: сядьте в зручну позу, запаліть свічку і закрийте очі. Зосередьте увагу на диханні, відчуваючи, як вдих і видих стають рівними. Уявляйте баланс між світлом і темрявою всередині вас — рівновагу між вашими емоціями та думками, активністю і спокоєм. З кожним вдихом приймайте позитивну енергію, а з видихом відпускайте все, що заважає внутрішній гармонії. Ця медитація допомагає збалансувати енергію та знайти внутрішній спокій у період змін.

2. Медитація на відпускання старого

Процес: уявіть себе стоячи на порозі осені, коли листя падає з дерев. Візуалізуйте, як разом з кожним опалим листком ви відпускаєте старі проблеми, страхи, негативні емоції або переконання, які вам більше не служать. Зосередьтеся на відчутті легкості, коли ці тягарі залишають вас. Дозвольте собі відпустити старе, щоб створити простір для нових позитивних змін у житті.

3. Медитація на подяку і достаток

Процес: сядьте у спокійному місці на природі або вдома. Закрийте очі й зосередьтеся на тому, за що ви вдячні — матеріальні й духовні здобутки, досягнення, стосунки. Відчуйте всередині себе вдячність і достаток, уявляючи, як вони наповнюють ваше серце та розливаються по всьому тілу. З кожним вдихом уявляйте, як Всесвіт щедро дарує вам енергію та ресурси для ваших позитивних змін.

Ці медитації допоможуть налаштуватися на енергію осіннього рівнодення, підготуватися до позитивних змін і оновлення, як зовнішнього, так і внутрішнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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