День важливих новин і рішень: прогноз за оракулом Ленорман на 4 травня
4 травня може принести інформацію, яка змінить ваші плани і змусить по-новому подивитися на ситуацію.
День проходить під впливом карт Вершник — Книга — Ключ.
Це поєднання новин, прихованої інформації і важливого рішення.
Може з’явитися інформація, яку ви не очікували отримати.
І саме вона стане вирішальною.
Загальна енергія дня
Робота і фінанси
У професійній сфері можливі:
— новини або повідомлення
— розкриття інформації
— рішення, яке вплине на подальший розвиток
Це день, коли потрібно уважно слухати і аналізувати.
Стосунки
У стосунках можливі несподівані розмови.
Це може бути:
— зізнання
— відкриття правди
— обговорення того, що раніше замовчувалося
Важливо бути готовими почути більше, ніж планували.
Психологічний стан
Може бути відчуття напруги через нову інформацію.
Але водночас — розуміння, що тепер усе стає ясніше.
Порада від Ленорман
Звертайте увагу на деталі.
Саме в них прихована відповідь.
Висновок
4 травня — це день, коли інформація змінює все.
І від того, як ви її використаєте, залежить результат.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.