День великомучениці Катерини 7 грудня: традиції, звичаї та ворожіння

У переддень цього свята дівчата починали ворожити.

Ворожіння або ворожба — обряди, що наявні в культурах багатьох народів і начебто дозволяють дізнатися майбутнє, пізнати непізнавані людським розумом сторони дійсності тощо. В українському народі в давнину ворожили не тільки відьми, волхви чи ворожбити, але й пересічні люди. Період, коли можна дізнатися про свою долю, припадав на кінець осені або початок зими, коли сільськогосподарські роботи були завершені і можна було дозволити собі розваги.

Так, увечері проти Катерини (7 грудня - ред.), дівчата, а часто й хлопці, ворожили на майбутню пару.

7 грудня: церковне свято

Свята Катерина — легендарна християнська свята, великомучениця, дочка знатного правителя міста Александрії. Прообразом Святої Катерини була Гіпатія - грецька філософиня, математикиня та астрономиня, що працювала в Александрії.

Свята великомучениця Катерина з Александрії мала 17 років від роду. Була дуже вродлива, високоосвічена і багата. У 304 році вона прийняла християнську віру і відтоді проповідувала Ісуса Христа. За наказом імператора Максиміана, який переслідував християн, була замучена за віру Христову. Після тривалих умовлянь відректися від Христа і перейти до язичників кати роздягли її і били воловими жилами дві години по плечах і животу.

Її дівоче тіло стало суцільною раною. Кров мучениці струменіла і обагрила землю. Її було кинуто до в'язниці, де Катерину тримали без їжі і води, та кати на цьому не вгамувалися. Вони вдалися до нових тортур — поклали дівчину поміж чотирьох коліс з гострими зубцями і, обертаючи колеса два праворуч, два ліворуч, почали шматувати її тіло. Та ось ангел господній зійшов з неба і зробив так, що великомучениця лишилась цілою і неушкодженою, а колеса розлетілись на друзки. Тоді кати відрубали їй голову мечем.

Вважається, що свята Катерина є покровителькою вчителів, освічених людей та науковців.

7 грудня Катерини: як ворожити

З вечора 6 грудня - передодня святої Катерини дівчата починали гадати. Робили це в такий спосіб: крали в чужому садку гілочку вишні і ставили її у воду. Якщо вона до Різдва розквітне, то того ж року дівчина вийде заміж.

7 грудня дівчата робили те, що і у переддень. Наприклад, брали стільки гіллячок, скільки членів сім'ї. Які галузки не розвивалися, то начебто стільки осіб помре в родині.

Ворожили і в такий спосіб. Дівчата насипали в миску каші і йшли гуртом на двір кликати судженого на вечерю, б'ючи по воротах макогонами по черзі, приказуючи: "Іди, іди, суджений, кашу їсти!".

Читайте також:

Для столичних підлітків організували традиційні вечорниці із ворожінням і танцями