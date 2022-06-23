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Держави підпишуть мирний договір: астрологиня спрогнозувала дату закінчення війни в Україні

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Держави підпишуть мирний договір: астрологиня спрогнозувала дату закінчення війни в Україні

Фото: Associated Press

Активна фаза війни в Україні триватиме ще і у липні.

Проте уже в серпні Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів, щоб зупинити повномасштабну війну. 

Про це у коментарі "Сьогодні" сказала астрологиня Валентина Віттрок.

Астрологиня зазначила, що у липні все ще очікуються кровопролитні бої. Проте ситуація може змінитись у серпні. Адже у цей час планета Марс увійде у знак Близнюків і перебуватиме там протягом восьми місяців. Валентина Віттрок зазначає, що саме тоді можливе зниження інтенсивності бойових дій або навіть завершення війни, яке закінчиться підписанням мирної угоди. 

"Можливо, у цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору. Найімовірніше це відбудеться напередодні Дня Незалежності України", - зазначає астрологиня. 

Проте Валентина Віттрок попереджає, що цей договір може стати тимчасовим. 

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька також вважає, що у серпні можливо розпочнеться процес завершення війни. 

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