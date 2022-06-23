Держави підпишуть мирний договір: астрологиня спрогнозувала дату закінчення війни в Україні

Активна фаза війни в Україні триватиме ще і у липні.
Проте уже в серпні Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів, щоб зупинити повномасштабну війну.
Про це у коментарі "Сьогодні" сказала астрологиня Валентина Віттрок.
Астрологиня зазначила, що у липні все ще очікуються кровопролитні бої. Проте ситуація може змінитись у серпні. Адже у цей час планета Марс увійде у знак Близнюків і перебуватиме там протягом восьми місяців. Валентина Віттрок зазначає, що саме тоді можливе зниження інтенсивності бойових дій або навіть завершення війни, яке закінчиться підписанням мирної угоди.
"Можливо, у цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору. Найімовірніше це відбудеться напередодні Дня Незалежності України", - зазначає астрологиня.
Проте Валентина Віттрок попереджає, що цей договір може стати тимчасовим.
Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька також вважає, що у серпні можливо розпочнеться процес завершення війни.
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