Держави підпишуть мирний договір: астрологиня спрогнозувала дату закінчення війни в Україні

Активна фаза війни в Україні триватиме ще і у липні.

Проте уже в серпні Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів, щоб зупинити повномасштабну війну.

Про це у коментарі "Сьогодні" сказала астрологиня Валентина Віттрок.

Астрологиня зазначила, що у липні все ще очікуються кровопролитні бої. Проте ситуація може змінитись у серпні. Адже у цей час планета Марс увійде у знак Близнюків і перебуватиме там протягом восьми місяців. Валентина Віттрок зазначає, що саме тоді можливе зниження інтенсивності бойових дій або навіть завершення війни, яке закінчиться підписанням мирної угоди.

"Можливо, у цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору. Найімовірніше це відбудеться напередодні Дня Незалежності України", - зазначає астрологиня.

Проте Валентина Віттрок попереджає, що цей договір може стати тимчасовим.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька також вважає, що у серпні можливо розпочнеться процес завершення війни.

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