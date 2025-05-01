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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Дів очікує фінансовий успіх, а Левам варто забути минулі образи: гороскоп за картами Таро на 1 травня 2025 року

Зірки й карти Таро обіцяють насичений день 1 травня 2025 року: Дівам відкривається шлях до фінансового зростання, а Левам настав час залишити минуле позаду й розкрити серце для нового.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 травня 2025 року розповідає, що Левам не варто сумувати за минулим, а Скорпіонам буде важко. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Зараз вас не зрозуміють. У стосунках знайдіть підтримку у цей важкий час. На роботі опирайтеся проблемам. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс. Урівноважте почуття та розум. На роботі рухайтеся до успіху. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. На роботі сміливо просувайтеся вперед. А у любові додайте пристрасті. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Ієрофант"

Потрібно знайти точки дотику. У стосунках час вийти на вищий рівень. А на роботі можете сміливо укладати договори. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не сумуйте за минулим, час будувати майбутнє. У стосунках потрібно забути минулі образи та рухатися далі. На роботі час трішки перепочити. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Працюйте над позитивним іміджем. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі вас чекає фінансовий успіх. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. Над стосунками теж потрібно працювати. У роботі проявіть професіоналізм. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Десятка жезлів"

Буде важко, бо ви взяли на себе забагато. У стосунках не варто сваритися. На роботі опирайтеся новим викликам. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Повішений"

Змініть свій погляд на ситуацію. На роботі все перевернеться догори дриґом. У стосунках зверніть увагу на деталі. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках не піддавайтеся на обман. На роботі спробуйте уникнути проблем. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках додайте впевненості у собі.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Диявол"

Диявол ховається у деталях. Попереду буде важко, але ви впораєтеся. На роботі уникайте конфліктів. 

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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