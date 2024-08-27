Дівам буде важко, а Терезам можна трішки розслабитися: гороскоп за картами Таро на 27 серпня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 серпня 2024 року розповідає, що Овнам настав час діяти, а Раки можуть сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви вогонь. Настав час діяти. У стосунках додайте драйву. А у робочих питаннях - енергійності.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева жезлів"

Додайте пристрасті у все, що ви робите. У сексі спробуйте щось нове. Осідлайте удачу на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте почуття та розум. У любові опануйте свої прагнення. На роботі ви можете досягнути більшого.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках спрагло сприймайте нове. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сонце"

Щастя вас супроводжує. У любові сміливо завойовуйте нові вершини. У справах не бійтеся просуватися вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко. Але ви впораєтеся. У коханні вам можуть зробити боляче. На роботі доведеться зціпити зуби.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках іноді дозволяйте собі бути слабким чи слабкою. На роботі можете іноді розслабитися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте над чимось разом. На роботі заплануйте новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Помірність"

Шукайте золоту середину. У стосунках збалансуйте емоції та інтелект. На роботі не женіться за всім та відразу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Урівноважте свої прагнення. У любові варто знайти опору. На роботі прагніть чогось іншого.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Завойовуйте нові території. У стосунках продемонструйте силу. На роботі поставте амбітну мету.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що ви маєте. У стосунках вирушайте на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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