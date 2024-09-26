Дівам не варто боятися зробити перший крок, а Терезам потрібно бути більш активними: гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 червня 2024 року розповідає, що Левам слід працювати на результат, а Скорпіонам насолоджуватися тим, що вони мають.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Замисліться над розвитком. У стосунках обирайте гідний варіант. А на роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте вогню. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі - захищайте свої позиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити, тому добряче захищайте своє серце. На роботі завжди зазирайте собі за спину. У стосунках очікуйте на випробування.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте на результат. Добре обмізкуйте ваші стосунки: і теперішні, і минулі. На роботі шукайте вірних друзів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка мечів"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках зніміть полуду з очей, яка заважає вам рухатися. У робочих питаннях захищайте свої позиції.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колісниця"

На роботі очікуйте на зміни. У стосунках варто більше рухатися, тому вирушайте на побачення. Дійте активніше у всіх сферах життя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Зірка"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках не завдавайте болю другій половинці. На роботі сміливо дійте, попри виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Час розпочинати щось нове. Сміливо дивіться вперед. На роботі уникайте моральних викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертайтеся до вашого минулого, мов до джерела сили. У стосунках не варто забувати про друзів. На роботі шукайте вірних колег.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка жезлів"

Потрібно перемагати. У стосунках наважтеся на щось більше. А на роботі варто рухатися вперед, попри страхи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Працюйте зі страхами та комплексами. На роботі уникайте проблем. А в стосунках не приховуйте справжні почуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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