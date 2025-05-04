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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
3 хв

Дівам не варто поспішати, а в Скорпіонів усе сповільниться: астрологічний прогноз на рунах на 4 травня 2025 року

Гороскоп за рунами на 4 травня 2025 року: які зміни принесе новий день кожному знаку

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні сакральні символи, які використовувалися не лише як засіб письма, а й як інструмент пророцтва у скандинавських та германських традиціях. Кожна руна має своє унікальне значення, енергетику й смислове навантаження. Гороскоп за рунами поєднує ці символи з астрологією, щоб допомогти краще зрозуміти день і обрати правильний напрямок дій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дізнайтеся, яку руну отримує ваш знак Зодіаку на 4 травня 2025 року — і як нею скористатися.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна дня: "Тейваз"

Сьогодні вам потрібно діяти рішуче, але з честю. Руна "Тейваз" вказує на силу волі та бойовий дух. Ви можете подолати перешкоди, якщо будете вірними собі та своїм принципам.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна дня: "Одал"

День варто присвятити родині, дому, спадковим справам або роботі з минулим. "Одал" підкреслює важливість коріння — згадайте, звідки ви йдете, аби зрозуміти, куди прямуєте.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна дня: "Ансуз"

Комунікація — ключ. Відкритість до інформації та вміння слухати стануть вашими найсильнішими сторонами. "Ансуз" активізує мудрість, мову та вчительство.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна дня: "Беркана"

Енергія родючості, зростання та захисту супроводжує вас сьогодні. "Беркана" — руна матері, тому зверніть увагу на турботу про себе та близьких. Добрий час для початку нового.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: "Соулу"

Це день внутрішнього сяйва. "Соулу" символізує сонце, силу волі, просвітлення. Ви здатні яскраво проявити себе, але важливо зберігати баланс, щоб не вигоріти.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: "Єра"

Процеси визрівають поступово. "Єра" — руна циклів, врожаю, динамічного, але неквапливого розвитку. Не поспішайте — ваші зусилля дадуть плоди у свій час.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: "Гебо"

У центрі дня — взаємність і партнерство. "Гебо" вказує на обмін енергіями, баланс між “брати” і “давати”. Ідеальний день для налагодження відносин та взаєморозуміння.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: "Іса"

Усе може тимчасово сповільнитися. "Іса" — руна льоду, паузи, зупинки. Не намагайтеся пришвидшити процеси — спокій і усвідомлення стануть вашими союзниками.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: "Ейваз"

Зміни вже на порозі, навіть якщо ви їх не бачите. "Ейваз" символізує перехід і гнучкість. Прийміть складності як навчання — і отримаєте силу трансформації.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: "Наутиз"

День випробувань. "Наутиз" вказує на обмеження, затримки, але водночас — і на внутрішню силу. Те, що здається перешкодою, насправді гартує ваш дух.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: "Манназ"

Вам варто звернути увагу на соціальні зв’язки, командну роботу, суспільну активність. "Манназ" закликає бути частиною цілого — разом ви сильніші.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: "Лагуз"

Енергія води, емоцій, інтуїції. "Лагуз" веде вас глибше у себе. Це день м’якого потоку, у якому важливо не опиратися, а довіритися внутрішньому чуттю.

Гороскоп за рунами на 4 травня 2025 року показує: час вчитися гнучкості, довіряти своєму шляху та приймати повільні, але глибокі зміни. Кожен знак отримує підказку, яка допоможе пройти день із більшою свідомістю. Руни — це не лише пророчі символи, а вектори росту. Скористайтесь їхньою мудрістю.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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