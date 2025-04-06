Дівам не варто сваритися, а Левам слід прислухатися до інтуїції: гороскоп за картами Таро на 6 квітня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 квітня 2025 року розповідає, що Рибам треба відкрити серце, а Ракам сконцентруватися на внутрішніх почуттях.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Рухайтеся вперед. У стосунках додайте активності. На роботі продемонструйте професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У коханні будьте відкритими. На роботі шукайте нові можливості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король мечів"

Проявіть силу. У стосунках не робіть боляче одне одному. У русі кар'єрними сходами захищайте свої позиції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Самітник"

Сконцентруйтеся на внутрішніх почуттях. У стосунках візьміть паузу. На роботі краще податися у відпустку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

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Прислухайтеся до інтуїції. У любові шукайте голосу серця. А на роботі довіряйте внутрішньому голосу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не сваріться. У стосунках не варто йти на конфлікт. У русі кар'єрними сходами не конфліктуйте з колегами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках можете бути боляче. На роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Емоційність буде вам тільки заважати. У стосунках можливий любовний трикутник. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король кубків"

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Розчиніться у стосунках. Відкрийте серце ширше. У русі кар'єрними сходами слід активізуватися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблеми. У стосунках можливі проблеми. Дійте активніше на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Час починати щось нове. У стосунках замисліться над спільним проєктом. На роботі розпочніть щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж кубків"

Відкрийте ваше серце. У коханні рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.