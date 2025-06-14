Дівам слід бути пильними, а Терезам варто тримати баланс: кельтський гороскоп дерев на 14 червня 2025 року

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев – це древня система передбачень, що базується не на зірках, а на символіці дерев. У давніх кельтів кожне дерево асоціювалось із певним характером, періодом народження та духовною енергією. Вони вірили, що людина, як і дерево, має коріння, гілля і плоди – тобто походження, розвиток і результати вчинків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

ОВЕН

Дерево: береза

Овни відчують потребу в новизні. Береза допоможе позбутися старих моделей поведінки — настав час для легкості, перезавантаження, ідеї ніби проростають самі собою.

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ТЕЛЕЦЬ

Дерево: граб

Сьогодні Тельців можуть спіткати випробування на витривалість. Граб закликає: будьте стійкими, не втрачайте контроль над емоціями — сила в дисципліні.

БЛИЗНЯТА

Дерево: інжир

Ваша стихія сьогодні особливо активна. День емоцій, відкриттів і імпульсивних рішень. Прислухайтесь до серця, та не забувайте про межі.

РАК

Дерево: дуб

Раки сьогодні на висоті: стійкі, впевнені, духовно сильні. Дуб підтримує всі добрі наміри, особливо ті, що стосуються сім’ї.

ЛЕВ

Дерево: дуб

Ви — у своїй силі. Дуб нагадує про природжену велич, та водночас вчить помірності. Пора вийти з тіні та стати прикладом.

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ДІВА

Дерево: ліщина

Пильність і аналітичність сьогодні ваші найкращі друзі. Ліщина допоможе відокремити важливе від другорядного. Можлива несподівана порада або відкриття.

ТЕРЕЗИ

Дерево: клен

Баланс сьогодні тримати буде важче, ніж зазвичай. Клен радить — не поспішайте, глибоко вдихніть, і довіртесь собі. Хтось із минулого може нагадати про себе.

СКОРПІОН

Дерево: сосна

Ваша сила — у мовчанні. Сосна сприяє зосередженню, заглибленню в себе. День сприятливий для відновлення внутрішньої енергії.

СТРІЛЕЦЬ

Дерево: бук

Ваша завзятість сьогодні принесе плоди. Бук підтримує здорове прагнення до успіху, але нагадує — без фанатизму.

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КОЗОРІГ

Дерево: ясень

Ясень сьогодні відкриває вам нові горизонти. Чудовий день для ментальних проривів і нових рішень. Головне — не стримувати уяву.

ВОДОЛІЙ

Дерево: виноградна лоза

Сьогодні ви — між двома полюсами. Лоза радить: не поспішайте приймати рішення. Нехай усе дозріє, як ягода на сонці.

РИБИ

Дерево: інжир

Цей день — про внутрішній діалог. Ви відчуєте потребу побути наодинці, зібрати думки. Інжир дарує м’яке світло самопізнання.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.