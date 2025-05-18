Дівам слід захистити свої позиції, а Скорпіонам варто святкувати: гороскоп за картами Таро на 18 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 травня 2025 року розповідає, що Тільцям світить щаслива зоря, а Дівам варто захищати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

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Вас може захопити розчарування. У стосунках може з'явитися образа. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У любові очікуйте на щось більше. А на роботі торуйте свій шлях.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

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На вас очікують випробування. Не ускладнюйте все у стосунках. Не прагніть більшого на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Проявляйте себе. У стосунках розкрийте свій потенціал. На роботі прислухайтеся до своїх почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

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Нехай вас веде ваша інтуїція. На роботі опануйте свої внутрішні прагнення. А у стосунках - почуття.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках не давайте себе образити. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

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Завойовуйте те, що хочете отримати. У любові пройдіть випробування грішми. На роботі говоріть про підвищення.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У любові вирушайте на романтичне побачення. На роботі не забувайте про успіхи.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Іноді час йти далі. Вирішіть ситуацію зі стосунками. На роботі зрозумійте, від чого вам треба позбавитися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Самітник"

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Знайдіть внутрішню силу. У стосунках час побути наодинці. А на роботі краще взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Рухайтеся вперед. У любові вирушайте назустріч новим перемогам. На роботі прислухайтеся до почуттів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.