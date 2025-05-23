Карти Таро / © ТСН.ua

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Цей день відкриває двері до внутрішнього зростання. Карти Таро натякають: саме час звільнитися від старих страхів, ухвалити сміливе рішення або віднайти баланс у тому, що довго лишалося в тіні.

Овен – Карта: «Башта»

Сьогодні можливі раптові зміни. Те, що ви вважали стабільним, може похитнутися. Проте не лякайтесь – це звільнення для побудови чогось справжнього. Залишайтеся гнучкими.

Телець – Карта: «Маг»

У ваших руках – сила творити. Ви маєте всі ресурси для досягнення цілей. День сприятливий для ініціатив, переговорів та творчих проривів.

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Близнюки – Карта: «Сімка Кубків»

Ілюзії або надмірний вибір можуть вас дезорієнтувати. Слухайте серце, не поспішайте з рішеннями. Зосередьтесь на головному.

Рак – Карта: «Відлюдник»

Сьогодні вам потрібен спокій. День ідеальний для саморефлексії, читання, внутрішньої роботи. У тиші – ваші відповіді.

Лев – Карта: «Сонце»

Один з найкращих днів місяця! Вас чекають ясність, радість і, можливо, тепла зустріч. Ваша щирість – головна перевага.

Діва – Карта: «Паж пентаклів»

Час нових знань і навичок. Зорі сприяють початку навчання, зміцненню фінансової дисципліни або плануванню довготривалих інвестицій.

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Терези – Карта: «Колесо Фортуни»

Очікуйте несподіваного повороту. Цей день може піднести вам шанс — головне, не пропустити його через сумніви.

Скорпіон – Карта: «Лицар мечів»

Ви заряджені на дії! Але будьте уважні до своїх слів: імпульсивність може образити когось. Діяти швидко — добре, але мудро — краще.

Стрілець – Карта: «Дев’ятка пентаклів»

Час насолодитись плодами своєї праці. Гарний день для самоцінності, гідних покупок або простого відчуття, що ви на правильному шляху.

Козоріг – Карта: «Десятка жезлів»

Навантаження може бути надмірним. Не бійтеся просити про допомогу — це не слабкість, а мудрість. Перегляньте пріоритети.

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Водолій – Карта: «Двійка кубків»

Серце на першому місці. Сприятливий день для романтики, примирення або глибокого діалогу. Не уникайте близькості.

Риби – Карта: «Жриця»

Інтуїція веде вас точніше, ніж логіка. Не намагайтеся все пояснити — деякі речі просто відчуваються. Довіртеся потоку.

День випробує вашу відкритість до змін. Залишайтеся вірними собі, навіть коли світ кличе до нових викликів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.