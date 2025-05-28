Руни / © ТСН

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Руни — це не лише стародавні знаки, а й інструменти тонкої діагностики енергії дня. Кожна руна вказує на певний напрямок розвитку, приховані мотиви чи потенціал. На 28 травня руни вказують на глибоке внутрішнє очищення, сміливість сказати правду та усвідомити свою справжню силу.

Овен — руна “Ансуз”

Цей день приносить ясність у питаннях, які вас давно турбували. Важливо говорити прямо й щиро — ваш голос має силу зцілення як для себе, так і для інших.

Телець — руна “Наутиз”

Сьогодні ви можете зіткнутися з внутрішнім опором або обмеженнями. Але саме через подолання тиску народжується нова витривалість. Дійте повільно, але наполегливо.

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Близнята — руна “Гебо”

День сприятливий для партнерства та взаємного обміну. Але будьте уважні — справжній дар той, який не має прихованих умов. Дозвольте іншим ділитися з вами щиро.

Рак — руна “Інгуз”

Ваша сила в затишку та турботі, але сьогодні час посадити нове зерно. Думка або ідея, яка з’явиться цього дня, має потенціал змінити ваше майбутнє.

Лев — руна “Соулу”

Це ваш день. Сонячна енергія руни надає вам драйву, натхнення і вогню. Якщо давно хотіли проявитися чи щось заявити — дійте зараз.

Діва — руна "Пертро”

Випадковостей не буде. Те, що здається грою випадку, — давно прописане у глибинах вашої інтуїції. Слухайте знаки та не аналізуйте надто логічно.

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Терези — руна “Ейваз”

Сьогодні ви відчуєте, як важливо не ламатися, а нахилятися. Не все вдається змінити одразу, але внутрішня гнучкість відчинить несподівані двері.

Скорпіон — руна “Турісаз”

Старі образи можуть активізуватися. Але ця руна нагадує: ваш гнів — це енергія, яку можна трансформувати в межі, ясність і самозахист. Не мовчіть, коли вас знецінюють.

Стрілець — руна “Кеназ”

У вас з’явиться ідея, що може стати ліхтарем для інших. Не ховайте те, чим горите. Діліться знаннями, викладайте, творіть.

Козоріг — руна “Одал”

Сьогодні важливо звернути увагу на свою рідню, коріння, ритуали дому. Що ви успадкували, що бажаєте залишити після себе? День для внутрішньої інвентаризації.

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Водолій — руна “Райдо”

Найгірше — стояти на місці. Подорож необов’язково фізична — це може бути новий підхід, нове рішення або зміна темпу. Йдіть уперед, навіть якщо не бачите всього маршруту.

Риби — руна “Лагуз”

Ваша інтуїція — найточніший компас сьогодні. Довіртеся відчуттям, пливіть за течією внутрішнього знання. Не потрібно все контролювати — лише відчути.

28 травня — це день, коли енергії рун вимагають чесності, відкритості та внутрішньої присутності. Нічого не ховайте під покровом мовчання. Те, що буде назване — зцілиться. Руни допомагають не передбачити майбутнє, а увійти з ним у контакт, діючи з гідністю і мудрістю.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.