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Дівам варто перевірити партнера, а Стрільцям можуть розбити серце: гороскоп за картами Таро на 2 травня 2025 року
Карти Таро радять Дівам уважніше придивитися до коханої людини, тоді як Стрільцям цього дня слід берегти серце.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 травня 2025 року розповідає, що Близнятам заважають комплекси, а Дівам варто оцінити шанси на усіх.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка мечів"
Час братися до роботи. У стосунках буде боляче. На роботі уникайте конфліктів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - нові спокуси. У любові спробуйте щось нове. На роботі очікуйте нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Місяць"
Ваші комплекси вам заважають. У стосунках приховане вилізе на поверхню. У робочих питаннях остерігайтеся "підводних каменів".
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - нові перемоги. Проте варто до них упевнено рухатися у стосунках. На роботі очікуйте нових здобутків.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Опануйте себе. У стосунках проявіть активність. На роботі впевнено рухайтеся вперед.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Перед рухом вперед добряче оцініть свої шанси на успіх. У любові перевірте партнера. На роботі не закопуйте свій талант у землю.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король жезлів"
Проявіть характер. У стосунках не піддавайтеся на провокації. У робочих питаннях продемонструйте характер.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ви досягнули успіху. Рухайтеся у цьому напрямку і надалі. Насолоджуйтеся стосунками. У роботі потурбуйтеся про місце підґрунтя своєї справи.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка мечів"
Очікуйте нових викликів. У стосунках вам можуть розбити серце. На роботі остерігайтеся ворогів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король кубків"
Дослухайтеся до мудрих порад. У любові розкрийте ваше серце ширше. На роботі слухайте голосу серця.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка жезлів"
Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках розподіляйте випробування на двох. У робочих питаннях буде складно.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Час починати щось нове. У коханні вирушайте кудись разом. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.
Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.