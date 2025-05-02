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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Дівам варто перевірити партнера, а Стрільцям можуть розбити серце: гороскоп за картами Таро на 2 травня 2025 року

Карти Таро радять Дівам уважніше придивитися до коханої людини, тоді як Стрільцям цього дня слід берегти серце.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 травня 2025 року розповідає, що Близнятам заважають комплекси, а Дівам варто оцінити шанси на усіх. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка мечів"

Час братися до роботи. У стосунках буде боляче. На роботі уникайте конфліктів. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - нові спокуси. У любові спробуйте щось нове. На роботі очікуйте нових викликів. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Місяць"

Ваші комплекси вам заважають. У стосунках приховане вилізе на поверхню. У робочих питаннях остерігайтеся "підводних каменів". 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - нові перемоги. Проте варто до них упевнено рухатися у стосунках. На роботі очікуйте нових здобутків. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Опануйте себе. У стосунках проявіть активність. На роботі впевнено рухайтеся вперед. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Перед рухом вперед добряче оцініть свої шанси на успіх. У любові перевірте партнера. На роботі не закопуйте свій талант у землю. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть характер. У стосунках не піддавайтеся на провокації. У робочих питаннях продемонструйте характер.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ви досягнули успіху. Рухайтеся у цьому напрямку і надалі. Насолоджуйтеся стосунками. У роботі потурбуйтеся про місце підґрунтя своєї справи. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка мечів"

Очікуйте нових викликів. У стосунках вам можуть розбити серце. На роботі остерігайтеся ворогів.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король кубків"

Дослухайтеся до мудрих порад. У любові розкрийте ваше серце ширше. На роботі слухайте голосу серця. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках розподіляйте випробування на двох. У робочих питаннях буде складно. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Час починати щось нове. У коханні вирушайте кудись разом. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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