Дівам варто замислитися про власний розвиток, а Левів очікують приємні сюрпризи: гороскоп за картами Таро на 24 жовтня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 жовтня 2024 року розповідає, що Овнам не слід забувати про партнерство, а Близнятам - час заощаджувати ресурси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Отримайте дивіденди від того, що ви робите. У стосунках не забувайте про партнерство. А на роботі навчайтесь нового.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі помізкуйте над подальшими діями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати ресурси. У любові не бійтеся виявитися скупим. На роботі обережно поводьтеся з грішми.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть розбити серце. На роботі опирайтеся викликам. А в стосунках не дайте собі зробити боляче.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Віддавайте більше, щоб більше отримувати. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі вимагайте підвищення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Час замислитися про власний розвиток. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. А на роботі розпочніть новий проєкт.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся до успіху. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі проявіть ініціативу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж кубків"

Будьте обережними з почуттями. У стосунках насолоджуйтеся любов'ю. На роботі прислухайся до голосу серця.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте ваші почуття та відчуття. У стосунках зрозумійте, куди ви рухаєтеся. На роботі уникайте викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Зрозумійте, куди ви рухаєтеся. У стосунках опирайтеся зовнішнім факторам. На роботі не сваріться з однодумцями.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король пентаклів"

Дослухайтеся до мудрих порад. На роботі оточіть себе вірними друзями. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Додайте більше пристрасті у ваші справи. На роботі сконцентруйтеся на розвитку. А в коханні не дайте почуттям згаснути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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