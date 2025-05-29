Дівам варто знайти друзів, а Скорпіонам слід зануритися у почуття: гороскоп за картами Таро на 29 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 травня 2025 року розповідає, що Ракам слід продемонструвати характер, а Левам потрібно більше співпрацювати з людьми.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Обирайте щось одне. У стосунках не варто розриватися між коханими. На роботі оберіть лише одну ціль і вирушайте до неї.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Заспокойтеся. Нині - час перепочити. У стосунках замисліться над їх продовженням. А на роботі заплануйте відпустку.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король кубків"

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Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках ви здатні на більше. На роботі шукайте однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте характер. У любові покажіть партнеру чи партнерці вашу силу. Дійте активно на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Потрібно більше співпрацювати з людьми. У стосунках рухайтеся одне до одного. А на роботі розпочніть новий етап.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

Пам'ятайте про те, що стосунки - це не лише секс. Додайте більше дружби до вашої любові. На роботі спробуйте знайти справжніх друзів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі не буде перешкод.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Закохані"

Зануртеся у почуття. У любові розкрийте ваше серце навстіж. А на роботі доведеться зіткнутися з певним вибором.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Буде боляче. Потрібно зціпити зуби. У стосунках захищайте свої позиції. А на роботі відстоюйте своє.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Боріться і перемагайте. У стосунках покажіть, хто у них головний. У робочих питаннях захищайте справу, яку ви робите.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

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Рухайтеся вперед. Не бійтеся у стосунках починати щось нове. А на роботі - діяти нестандартно.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Час проявити вогонь. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі варто поводитися динамічніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.