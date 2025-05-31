Дівам варто звернути увагу на побутові справи, а Водоліям слід вірити: гороскоп за картами Таро на 31 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не просто інструмент передбачення, а спосіб глибше зрозуміти себе, свій потенціал і ті сили, що діють навколо. Старші та Молодші Аркани відображають життєві ситуації, внутрішні стани та тенденції, які важливо помічати. На 31 травня 2025 року Таро дає кожному знакові зодіаку свою унікальну підказку — як прожити цей день мудро.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04) — Аркан "Сила"

Ви здатні впоратися з викликами м’яко, без тиску. Цей день вимагає емоційної зрілості та впевненості. Ваша витримка виявиться потужніша за будь-яку агресію.

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Телець (20.04 – 20.05) — Аркан "Десятка пентаклів"

Фокус на сімейних та матеріальних цінностях. Це день, коли варто подякувати за стабільність і зробити крок до зміцнення ресурсів — як фінансових, так і родинних.

Близнюки (21.05 – 20.06) — Аркан "Лицар мечів"

Енергія стрімка, але важливо не діяти імпульсивно. Якщо вас щось зачепило — подумайте, перш ніж реагувати. Ваш розум сьогодні — як меч: може і захистити, і поранити.

Рак (21.06 – 22.07) — Аркан "Місяць"

Емоції нестабільні, відчуття — розмиті. Не поспішайте з висновками. День краще провести у спогляданні, творчості або внутрішній роботі — істина відкриється не відразу.

Лев (23.07 – 22.08) — Аркан "Сонце"

День обіцяє ясність, радість і можливість сяяти на повну. Ви маєте шанс надихати інших, отримати визнання або просто радіти життю. Відкрийтесь світлу.

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Діва (23.08 – 22.09) — Аркан "Королева пентаклів"

Ваші практичність і турботливість сьогодні особливо важливі. День сприятливий для побутових справ, здоров’я та підтримки близьких. Заземлення — ваша сила.

Терези (23.09 – 22.10) — Аркан "Туз кубків"

Нове почуття або внутрішнє натхнення може з’явитися раптово. Це шанс відкрити серце, дати емоціям текти вільно. День про любов, інтуїцію та творчу спонтанність.

Скорпіон (23.10 – 21.11) — Аркан "Сімка мечів"

Будьте уважні до маніпуляцій — як своїх, так і чужих. День може випробовувати на чесність. Вихід — діяти відкрито і не шукати легких шляхів.

Стрілець (22.11 – 21.12) — Аркан "Колісниця"

Ваша енергія потребує напряму. Це день рішучості, коли важливо взяти контроль у свої руки. Успіх можливий там, де ви не вагаєтесь, а дієте з фокусом і впевненістю. Колісниця — символ перемоги над внутрішнім сумнівом.

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Козоріг (22.12 – 19.01) — Аркан "Дев’ятка жезлів"

Ви пройшли багато, і втома відчутна. Але сьогодні варто зберігати пильність і не здаватися. Ресурси ще є — просто не дайте страху зупинити ваш рух.

Водолій (20.01 – 18.02) — Аркан "Зірка"

Надія й оновлення супроводжують цей день. Якщо ви втратили віру — сьогодні вона повертається. Ваша інтуїція та далекоглядність вказують на нові перспективи.

Риби (19.02 – 20.03) — Аркан "Двійка кубків"

Час глибокого контакту: з собою чи з іншою людиною. Можлива важлива зустріч, примирення або визнання почуттів. День говорить про єдність і щирість.

Карти Таро на 31 травня 2025 року відкривають внутрішні процеси, які формують наше сьогодення. Для когось цей день буде про витримку, для когось — про натхнення, а для декого — про чесність і прощення. Слухайте послання Арканів і не зраджуйте власної правди.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.