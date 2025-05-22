Діви шукатимуть справедливість, а на Левів чекають нові знання: гороскоп за картами Таро на 22 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не просто інструмент для ворожіння, а дзеркало нашого внутрішнього світу. Кожна карта — це ключ до розуміння сьогодення, тонке відображення підсвідомих процесів і потенціалів. 22 травня — день, коли інтуїція підсилюється, а символи здатні спрямувати нас у правильному напрямку. Прислухайтесь до образів, які з’являються сьогодні.

Овен — «Трійка Жезлів»

Час розширення горизонтів. День сприятливий для планування великих справ. Сміливо дивіться в майбутнє — підтримка прийде з несподіваного боку.

Телець — «Місяць»

Можлива плутанина або ілюзії. Не довіряйте лише фактам — зараз важливо чути себе. Інтуїція стане найкращим порадником, але не приймайте поспішних рішень.

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Близнюки — «Король Мечів»

Ваша логіка й аналітичність сьогодні на висоті. Вирішуйте справи чітко та без емоцій — саме це допоможе відстояти правду.

Рак — «Закохані»

У центрі уваги — вибір. Це може бути питання стосунків або цінностей. Обирайте те, що резонує з вашою душею, а не те, чого очікують інші.

Лев — «Паж Пентаклів»

Нові знання або пропозиція, яка спершу здається скромною, згодом відкриє великі перспективи. Не знецінюйте мале — саме з нього починається зростання.

Діва — «Суд»

День відновлення справедливості. Ви можете отримати результат давніх зусиль або знайти новий сенс у старих подіях. Звертайте увагу на знаки долі.

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Терези — «Шістка Кубків»

Ностальгія або приємна зустріч із минулим. Згадайте, що вас колись надихало — це може стати ресурсом у сьогоденні.

Скорпіон — «Десятка Жезлів»

Ви тримаєте на собі занадто багато. Пора розвантажити обов’язки й відпустити те, що не ваше. Попросіть про допомогу — це не слабкість.

Стрілець — «Вежа»

Раптові зміни — шанс побачити істину. Можливо, щось зруйнується, але на його місці з’явиться свобода. Не тримайтесь за старе.

Козоріг — «Імператриця»

Час родючості й комфорту. Дозвольте собі відпочити або подбати про тіло. Також можливі добрі новини у родинному колі.

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Водолій — «Двійка Мечів»

Внутрішній конфлікт потребує вирішення. Ви можете ухилятись від вибору, але карта радить: навіть невизначеність — це шлях до істини.

Риби — «Колесо Фортуни»

Несподіваний поворот подій принесе щось нове. День обіцяє динаміку — приймайте її з довірою, навіть якщо не все під контролем.

Цей день — мов потік: він несе нас крізь підсвідомі води до нових берегів. Багато хто відчує потребу у внутрішньому балансі, інші — стоятимуть перед вибором. Карти закликають не боротися з хвилями, а навчитися плисти — з довірою до життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.