Китайський гороскоп на 20 листопада / © AP

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У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку настане сприятливий час, щоб завершити давні справи, розв’язати конфлікти та позбутися переживань. Астрологи прогнозують зміни як в особистому житті, так і на роботі.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, 20 листопада припадає на День закриття Земляного Собаки. Вважається, що цей період сприяє завершенню тривалих процесів, переосмисленню минулого та ухваленню остаточних рішень. Особливо відчутними ці зміни можуть стати для чотирьох знаків.

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Свиня

Представники цього знака нарешті зможуть відпустити стосунки, які давно залишилися в минулому. Попри періодичні спогади та бажання повернути все назад, вони усвідомлять, що колишній зв’язок уже неможливо відновити.

20 листопада стане нагодою остаточно змиритися з ухваленим рішенням. Свині перестануть ідеалізувати минуле та зосередяться на теперішньому житті.

Кролик

Для Кроликів п’ятниця може принести завершення затяжної суперечки. З’явиться можливість пояснити свою позицію людині, яка тривалий час неправильно їх розуміла.

Однак головною зміною стане не перемога в конфлікті, а здатність припинити безрезультатні з’ясування стосунків. Представники знака зрозуміють, що для внутрішнього спокою їм необов’язково домагатися чужого схвалення.

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Тигр

Тигри можуть переглянути своє ставлення до людей, які не цінують їхніх зусиль. Особливо це стосується ситуацій, коли представники знака постійно намагаються налагодити взаємини, але не бачать відповідних кроків назустріч.

20 листопада вони можуть вирішити більше не витрачати сили на односторонні стосунки. Водночас можливість відновити спілкування залишиться, якщо інша людина продемонструє реальні зміни у своїй поведінці.

Кінь

Для Коней цей день може ознаменуватися довгоочікуваним завершенням складного робочого проєкту. Завдання, яке тривалий час спричиняло напруження та вимагало значних зусиль, нарешті вдасться виконати.

Важливу роль у цьому може відіграти допомога друга. Завдяки підтримці Коні зможуть впоратися з накопиченими справами та позбутися необхідності працювати допізна.

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Після напруженого періоду представники знака нарешті матимуть можливість відпочити й присвятити час особистому життю.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 20 листопада 2026 року — не найпростіший день, коли ми всі стаємо дуже емоційними, чутливими та вразливими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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